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Офицеру, который избил срочника в Ивано-Франковске, сообщили о подозрении

Иллюстративное фото: офицеру, который избил срочника в Ивано-Франковске, сообщили о подозрении (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении избившего офицеру одной из частей Нацгвардии в Ивано-Франковске, который избил срочника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сотрудники ГБР опросили свидетелей и потерпевшего и собрали достаточно доказательств для уведомления военного о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК). Предусмотренное статьей наказания - лишение свободы сроком до 12 лет.

К тому же ГБР расследует еще два случая превышения служебных полномочий этим офицером в отношении других военных.

Правоохранители направили ходатайство в суд об избрании меры пресечения - содержании под стражей с возможностью внесения залога в 800 тысяч гривен.

Напомним, в сети распространили видео, на котором офицер избил срочника. Его уже отстранили от служебных обязанностей.

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Ивано-ФранковскГБР