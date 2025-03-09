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Офицеры Секретной службы США стреляли в вооруженного мужчину возле Белого дома

Фото: Офицеры Секретной службы США стреляли в вооруженного мужчину (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Сотрудники Секретной службы США стреляли в вооруженного мужчину возле Белого дома. Инцидент произошел после того, как подозреваемый размахивал оружием.

Об этом заявил пресс-секретарь Секретной службы США Энтони Гульельми в сети X (Twitter), сообщает РБК-Украина.

9 марта утром в Вашингтоне, округ Колумбия, во время вооруженного противостояния между правоохранителями и Секретной службой США был застрелен взрослый мужчина.

Инцидент произошел после того, как местная полиция сообщила о возможной угрозе суицида: сообщение указывало на человека, который, вероятно, направлялся в Вашингтон из Индианы.

В ночь с пятницы на субботу около полуночи сотрудники Секретной службы увидели припаркованную машину, а также заметили человека, соответствующего описанию, который шел пешком.

При приближении к подозреваемому он начал размахивать огнестрельным оружием, что привело к вооруженному противостоянию. Во время инцидента офицеры Секретной службы открыли огонь.

Подозреваемого доставили в местную больницу, состояние его здоровья пока не известно. По словам представителей Секретной службы, несколько их сотрудников получили травмы во время столкновения.

В настоящее время инцидент расследуется группой по расследованию правонарушений от внутреннего отдела столичного департамента полиции, который занимается изучением случаев применения силы сотрудниками правоохранительных органов в Вашингтоне.

Напомним, что в прошлом году в Пенсильвании во время митинга, организованного в поддержку президента США Дональда Трампа, произошло покушение.

После звуков, похожих на выстрел, Трамп коснулся своего уха и упал на землю. Секретная служба быстро эвакуировала его со сцены. По информации CNN, стрелок, вероятно, находился на крыше вне места проведения митинга.

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Соединенные Штаты АмерикиБелый дом