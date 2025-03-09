ua en ru
Вс, 09 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Офицеры Секретной службы США стреляли в вооруженного мужчину возле Белого дома

Воскресенье 09 марта 2025 15:41
UA EN RU
Офицеры Секретной службы США стреляли в вооруженного мужчину возле Белого дома Фото: Офицеры Секретной службы США стреляли в вооруженного мужчину (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Сотрудники Секретной службы США стреляли в вооруженного мужчину возле Белого дома. Инцидент произошел после того, как подозреваемый размахивал оружием.

Об этом заявил пресс-секретарь Секретной службы США Энтони Гульельми в сети X (Twitter), сообщает РБК-Украина.

9 марта утром в Вашингтоне, округ Колумбия, во время вооруженного противостояния между правоохранителями и Секретной службой США был застрелен взрослый мужчина.

Инцидент произошел после того, как местная полиция сообщила о возможной угрозе суицида: сообщение указывало на человека, который, вероятно, направлялся в Вашингтон из Индианы.

В ночь с пятницы на субботу около полуночи сотрудники Секретной службы увидели припаркованную машину, а также заметили человека, соответствующего описанию, который шел пешком.

При приближении к подозреваемому он начал размахивать огнестрельным оружием, что привело к вооруженному противостоянию. Во время инцидента офицеры Секретной службы открыли огонь.

Подозреваемого доставили в местную больницу, состояние его здоровья пока не известно. По словам представителей Секретной службы, несколько их сотрудников получили травмы во время столкновения.

В настоящее время инцидент расследуется группой по расследованию правонарушений от внутреннего отдела столичного департамента полиции, который занимается изучением случаев применения силы сотрудниками правоохранительных органов в Вашингтоне.

Напомним, что в прошлом году в Пенсильвании во время митинга, организованного в поддержку президента США Дональда Трампа, произошло покушение.

После звуков, похожих на выстрел, Трамп коснулся своего уха и упал на землю. Секретная служба быстро эвакуировала его со сцены. По информации CNN, стрелок, вероятно, находился на крыше вне места проведения митинга.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Белый дом
NEWS
Около 1200 солдат и 6 танков: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ
Около 1200 солдат и 6 танков: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ
DAILY
"Наша цель – освободить всех". Истории украинок, которые борются за возвращение родных из плена
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Наша цель – освободить всех". Истории украинок, которые борются за возвращение родных из плена