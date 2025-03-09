Офицеры Секретной службы США стреляли в вооруженного мужчину возле Белого дома

Сотрудники Секретной службы США стреляли в вооруженного мужчину возле Белого дома. Инцидент произошел после того, как подозреваемый размахивал оружием.

Об этом заявил пресс-секретарь Секретной службы США Энтони Гульельми в сети X (Twitter) , сообщает РБК-Украина .

9 марта утром в Вашингтоне, округ Колумбия, во время вооруженного противостояния между правоохранителями и Секретной службой США был застрелен взрослый мужчина.

Инцидент произошел после того, как местная полиция сообщила о возможной угрозе суицида: сообщение указывало на человека, который, вероятно, направлялся в Вашингтон из Индианы.

В ночь с пятницы на субботу около полуночи сотрудники Секретной службы увидели припаркованную машину, а также заметили человека, соответствующего описанию, который шел пешком.

При приближении к подозреваемому он начал размахивать огнестрельным оружием, что привело к вооруженному противостоянию. Во время инцидента офицеры Секретной службы открыли огонь.

Подозреваемого доставили в местную больницу, состояние его здоровья пока не известно. По словам представителей Секретной службы, несколько их сотрудников получили травмы во время столкновения.

В настоящее время инцидент расследуется группой по расследованию правонарушений от внутреннего отдела столичного департамента полиции, который занимается изучением случаев применения силы сотрудниками правоохранительных органов в Вашингтоне.