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Офіцера ЗСУ судитимуть за загибель двох військових під час навчань

Новини » Суспільство     22.05.2020 - 16:10
Офіцера ЗСУ судитимуть за загибель двох військових під час навчань
Фото: БМП-1 (mil.gov.ua)

Військовому загрожує до 10 років позбавлення волі

Офіцер Збройних сил України постане перед судом за обвинуваченням у перевищенні службових повноважень, що спричинило смерть двох військовослужбовців. Інцидент стався у 2017 році під час навчань на полігоні у Харківській області.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Так, слідчі ДБР завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та скерували до суду обвинувальний акт відносно офіцера ЗСУ.

Слідство встановило, що 26 квітня 2017 року під час проведення запланованих навчальних стрільб із важкого озброєння офіцер порушив наказ командира військової частини та змінив умови виконання вправи навчальних стрільб.

"Через це за його вказівкою членами екіпажу БМП-1 було здійснено низку пострілів, один із яких здетонував на відстані 5 метрів 70 сантиметрів від вежі спостереження, в середині якої знаходились два військовослужбовці. Які у результаті вказаного вистрілу отримали різного ступеня тілесні ушкодження, несумісні з життям", - розповіли в ДБР.

Зазначається, що у разі доведення вини обвинуваченому офіцеру ЗСУ загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 10 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 13 травня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі під час планових занять загинули двоє українських військовослужбовців. У Генштабі ЗСУ пообіцяли провести всебічне розслідування загибелі військових.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Збройні сили УкраїниофицерДБРхалатностьСуд
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