RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Офицера, избившего срочника в Ивано-Франковске, отправили под ночной домашний арест

Фото: офицера, избившего срочника в Ивано-Франковске, отправили под ночной домашний арест (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Ивано-Франковский городской суд отправил под ночной домашний арест офицера одной из частей избившего срочника Нацгвардии.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на пресс-секретарь Территориального управления Государственного бюро расследований во Львове Татьяна Муравель Общественному.

По ее словам, ДБР направило в суд ходатайство по избранию меры пресечения - содержанию под стражей с возможностью внесения залога в 800 тысяч гривен.

"Однако суд принял решение об определении меры пресечения как ночной домашний арест, то есть ограничение передвижения ночью", - Муравель.

Напомним, в сети распространили видео, на котором офицер избил срочника . Его уже отстранили от служебных обязанностей.

Позже Государственное бюро расследований сообщило о подозрении избившего срочника офицеру одной из частей Нацгвардии в Ивано-Франковске.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-ФранковскГБР