Офицера, избившего срочника в Ивано-Франковске, отправили под ночной домашний арест

Ивано-Франковский городской суд отправил под ночной домашний арест офицера одной из частей избившего срочника Нацгвардии.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на пресс-секретарь Территориального управления Государственного бюро расследований во Львове Татьяна Муравель Общественному.
По ее словам, ДБР направило в суд ходатайство по избранию меры пресечения - содержанию под стражей с возможностью внесения залога в 800 тысяч гривен.
"Однако суд принял решение об определении меры пресечения как ночной домашний арест, то есть ограничение передвижения ночью", - Муравель.
Напомним, в сети распространили видео, на котором офицер избил срочника . Его уже отстранили от служебных обязанностей.
Позже Государственное бюро расследований сообщило о подозрении избившего срочника офицеру одной из частей Нацгвардии в Ивано-Франковске.
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