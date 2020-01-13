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Під офісом нардепа Абрамовича мітинг через метро на Виноградарь

Новини » Суспільство     13.01.2020 - 18:45
Під офісом нардепа Абрамовича мітинг через метро на Виноградарь
Фото: миітинг під офісом Ігоря Арамовича

Нардепа від ОПЗЖ пов‘язують із рейдерством ПАТ "Метробуд"

До офісу народного депутата Ігоря Абрамовича прийшли громадські активісти, які вимагають не брати участь у рейдерстві ПАТ "Київметробуд", яке займається будівництвом станцій метро у Києві. Ідеться про зрив термінів запуску підземки на Виноградар та виведення чверті мільярда гривень з рахунків держкомпанії. Про це повідомило видання "Весті".

Як зазначають активісти, політик до організаторів акції не виходить.

Раніше журналісти з’ясували, що до оборудок у "Київметробуд" та ситуацією із будівництвом метро на Виноградарі причетний російсько-український мільярдер та народний депутат України Ігор Абрамович.

Абрамович веде доволі "закритий" спосіб життя. У Facebook не спілкується, фото не публікує, а на численні запитання щодо його статків відповідає, що заробив на попередніх проектах, характер яких невідомий.

Свого часу Абрамович був помічником харківського народного депутата Олександра Фельдмана. У Харкові він також відомий як зять Семена Сироти – депутата Харківської міськради, який входить до складу підконтрольної Геннадію Кернесу фракції "Опозиційний блок "Довіряй Ділам". Пан Сирота є директором комунального підприємства "ХРБП" та фігурантом кримінального провадження щодо зловживання службовим становищем.

Крім того, за даними системи YouControl, людина з такими самими прізвищем, ім’ям і по батькові є співвласником ТОВ «Укргаз Інвест».

Як зазначають журналісти видання LIGA.net, це саме той Ігор Абрамович, а не його повний тезка. Іншим співвласником цієї газовидобувної компанії через ПАТ ЗНКІФ "КАСКАД-ІНВЕСТ" є ексдепутат-регіонал з Харкова, колишній радник і довірена особа Віктора Януковича – Віталій Хомутиннік.

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