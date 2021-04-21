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В офісі з президентом ФК "Інгулець" вибухнула граната: є жертва

Автор: Ігор Литвиненко

У Петровому (Кіровоградська область) в приміщенні одного з офісів сільгосппідприємників стався вибух гранати. В результаті вибуху одна людина загинула, ще одна отримала осколкові поранення.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Інцидент стався у вівторок, 20 квітня, близько 18:20.

"У приміщенні офісу, який належить двом сільгосппідприємникам, внаслідок необережного поводження прогримів вибух предмета, зовні схожого на гранату. За попередніми даними, в момент події в приміщенні знаходилося три людини, конфліктів між ними не відбувалося", - повідомили в поліції.

В результаті вибуху поранення отримали двоє чоловіків, сьогодні один з них помер у лікарні.

За даним фактом порушили справу за ч.3 ст. 15 та ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

За інформацією . info / suspilstvo / 63940-vybukh-u-ofisi-silhospvyrobnykiv-u-petrovo-odyn-z-postrazhdalykh-pomer">місцевих ЗМІ, вибух стався в приміщенні, де знаходився президент ФК "Інгулець" Олександр Поворознюк. Він не постраждав.

Нагадаємо, наприкінці березня в Луганській області на гранаті підірвався чоловік. Справу розслідують як теракт.

Також повідомлялося, що нещодавно в Києві чоловік з гранатою погрожував підірвати комунальне підприємство.

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Новини України гранатаВибухКропивницька область
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