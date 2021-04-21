ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В офісі з президентом ФК "Інгулець" вибухнула граната: є жертва

Новость на русском → Петрового хреста, Середа 21 квітня 2021 13:11
В офісі з президентом ФК "Інгулець" вибухнула граната: є жертва Фото: президент ФК" Інгулець " Олександр Поворознюк не постраждав (facebook.com/FCInhulets )
Автор: Ігор Литвиненко

У Петровому (Кіровоградська область) в приміщенні одного з офісів сільгосппідприємників стався вибух гранати. В результаті вибуху одна людина загинула, ще одна отримала осколкові поранення.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Інцидент стався у вівторок, 20 квітня, близько 18:20.

"У приміщенні офісу, який належить двом сільгосппідприємникам, внаслідок необережного поводження прогримів вибух предмета, зовні схожого на гранату. За попередніми даними, в момент події в приміщенні знаходилося три людини, конфліктів між ними не відбувалося", - повідомили в поліції.

В результаті вибуху поранення отримали двоє чоловіків, сьогодні один з них помер у лікарні.

За даним фактом порушили справу за ч.3 ст. 15 та ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

За інформацією . info / suspilstvo / 63940-vybukh-u-ofisi-silhospvyrobnykiv-u-petrovo-odyn-z-postrazhdalykh-pomer">місцевих ЗМІ, вибух стався в приміщенні, де знаходився президент ФК "Інгулець" Олександр Поворознюк. Він не постраждав.

Нагадаємо, наприкінці березня в Луганській області на гранаті підірвався чоловік. Справу розслідують як теракт.

Також повідомлялося, що нещодавно в Києві чоловік з гранатою погрожував підірвати комунальне підприємство.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події граната Вибух Кропивницька область
NEWS
COVID-статистика погіршується: в Україні 12 162 нових зараження
COVID-статистика погіршується: в Україні 12 162 нових зараження
DAILY
Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"
Сергій Щербина, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"