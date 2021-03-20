В Офісі президента вважають, що вандали на Банковій хотіли спровокувати насильство

На думку Подоляка, на Банковій практично кожен день проходять мітинги, саме це і є прояв демократії. При цьому більшість протестних акцій закінчується мирно і без вандалізму.

"Втім, сьогодні ми побачили зовсім інше. Відверте презирство до суспільства, до адекватності, до суті протесту як такого. Побачили ми, швидше, безумовний намір спровокувати якесь дике насильство, безумовний намір спровокувати агресію з боку поліції, очевидний намір залишити після себе те, що викликає руйнування", - заявив Подоляк.

Крім того, він сказав, що такий хід мітингу дискредитує його організаторів і "оголює їх приховані страхи". На думку радника, через відсутність суспільної зацікавленості протестувальники хочуть звернути на себе увагу "безглуздим побиттям вікон в ОП і бійкою з вивісками".

"Розбиті шибки у вікнах поміняють, написи зі стін - змиють. Сліди від піротехніки на стінах Офісу президента приберуть. А ось те, що друзі Стерненка самі себе показали руйнівниками, вже не виправиш. Все зроблять свої висновки", - вважає Подоляк.