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В Офісі президента назвали список озброєння, яке необхідне Україні для перемоги

Фото: в Офісі президента назвали список озброєння, яке необхідне Україні для перемоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Офісі президента продемонстрували список озброєння, яке необхідне Україні, аби перемогти у війні проти Росії. Наша країна потребує бойові літаки, аби деблокувати тимчасово окуповані міста та звільнити українців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Atlantic.

Яке ж озброєння потребує Україна:

  • артилерія, 155 міліметрів;
  • артилерійські снаряди, 152 міліметри;
  • реактивні системи залпового вогню. Йдеться про “Град”, “Смерч”, “Торнадо” або ж M142 HIMARS.
  • бронетехніка - БТР, БМП й інші.
  • танки Т-72, або ж аналогічні з США або ж Німеччини;
  • ЗРК - С-300, Бук або західні аналоги
  • бойові літаки, які допоможуть деблокувати міста та врятувати мільйони українців.

Війна Росії проти України триває п'ятдесят один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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