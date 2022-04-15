В Офісі президента назвали список озброєння, яке необхідне Україні для перемоги

В Офісі президента продемонстрували список озброєння, яке необхідне Україні, аби перемогти у війні проти Росії. Наша країна потребує бойові літаки, аби деблокувати тимчасово окуповані міста та звільнити українців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Atlantic .

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