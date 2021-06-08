В Офісі президента назвали розмову між Байденом і Зеленським "максимально довірливою"

"Розмова між двома президентами була максимально довірчою, предметною і з цілком конкретними визначеннями тих чи інших ризиків. Первинний післярозмовний стейтмен, природно, робився, виходячи із загальної атмосфери розмови президентів і усних формулювань. У тому числі формулювань, що стосувалися подальшої можливої логістики вступу нашої країни до Північноатлантичного альянсу", - заявив Подоляк.

За його словами, важливо перейти від слів до конкретних дій. Тому що дії для України - це абсолютно точне розуміння дат, логістики, підсумкових процедур.

"З іншого боку, як відомо, тема НАТО надзвичайно спекулятивна і тому активно використовується в пропаганді сторонами, категорично не зацікавленими в дійсному просуванні України цим шляхом. Саме тому важливо було позначити спільність позицій і спільність оцінок відразу за фактом розмови. Передати, скажімо так, атмосферу двостороннього тет-а-тету. А вже трохи пізніше, як це прийнято, почалися консультації сторін щодо уточнення саме дипломатичних формулювань", - зазначає радник глави ОП.

Він також зазначив, що немає ніяких істотних підсумкових розбіжностей.

"Інша справа, що реальне здивування викликає спроба частини нашої спільноти активно "пройтися" по вкрай успішній телефонній розмові і хоча б трохи звести її цінність", - резюмує Подоляк.