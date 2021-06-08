В Офісі президента назвали розмову між Байденом і Зеленським "максимально довірливою"

В Офісі президента України назвали розмову між президентами України і США Володимиром Зеленським і Джозефом Байном максимально довірливою, предметною і з цілком конкретними визначеннями тих чи інших ризиків.
Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.
"Розмова між двома президентами була максимально довірчою, предметною і з цілком конкретними визначеннями тих чи інших ризиків. Первинний післярозмовний стейтмен, природно, робився, виходячи із загальної атмосфери розмови президентів і усних формулювань. У тому числі формулювань, що стосувалися подальшої можливої логістики вступу нашої країни до Північноатлантичного альянсу", - заявив Подоляк.
За його словами, важливо перейти від слів до конкретних дій. Тому що дії для України - це абсолютно точне розуміння дат, логістики, підсумкових процедур.
"З іншого боку, як відомо, тема НАТО надзвичайно спекулятивна і тому активно використовується в пропаганді сторонами, категорично не зацікавленими в дійсному просуванні України цим шляхом. Саме тому важливо було позначити спільність позицій і спільність оцінок відразу за фактом розмови. Передати, скажімо так, атмосферу двостороннього тет-а-тету. А вже трохи пізніше, як це прийнято, почалися консультації сторін щодо уточнення саме дипломатичних формулювань", - зазначає радник глави ОП.
Він також зазначив, що немає ніяких істотних підсумкових розбіжностей.
"Інша справа, що реальне здивування викликає спроба частини нашої спільноти активно "пройтися" по вкрай успішній телефонній розмові і хоча б трохи звести її цінність", - резюмує Подоляк.
Нагадаємо, 7 червня Зеленський і Байден провели телефонні переговори, під час яких американський лідер запросив українського колегу відвідати Білий дім цього літа.
За словами помічника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана, ця бесіда була запланована як спілкування з українським лідером перед тим, як Байден відправиться в Європу і зустрінеться з Володимиром Путіним у Женеві.
Напередодні американський портал Axios повідомив, що Байден нібито передумав зустрічатися з Зеленським після зміни керівництва в "Нафтогазі".
Водночас Зеленський в інтерв'ю Axios заявив, що хоче зустрітися з Байденом до того, як американський президент поговорить з Путіним.