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В Офісі президента назвали головні напрямки роботи в боротьбі з коронавірусом

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 15:33
В Офісі президента назвали головні напрямки роботи в боротьбі з коронавірусом
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Влада України концентрується на забезпеченні інфраструктури та обсервації евакуйованих громадян

В Офісі президента заявили, що на даний момент йде концентрація за двома напрямками роботи у боротьбі з поширенням коронавірусу. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, влада концентрується на забезпеченні інфраструктури населених пунктів та обсервації, які прибули в Україну з-за кордону громадян.

"Сьогодні ми концентруємося за 2 напрямками: забезпечення готовності інфраструктури від великих до маленьких містечок. Якщо хтось з громадян починає хворіти, щоб можна було підтвердити діагноз, надати всю необхідну допомогу. По-друге, протягом останніх тижнів тисячі громадян України повернулися, і з міст, де є осередки займання коронавіруса. Тому для влади є дуже важливим питанням обсервації цих людей і контролю їх здоров'я", - повідомив Єрмак.

Також глава Офісу президента заявив, що в найближчі дні в Україні буде вирішене питання із забезпеченням захисними засобами.

"Кожен день в Україну надходять необхідні медичні засоби, тести, маски захисні. Безумовно, ми отримуємо щодня сигнали про те, що ще є проблеми з захисними засобами в аптечних мережах. Але я впевнений, що в найближчі терміни ця ситуація буде виправлена. У кожній аптеці можна буде придбати", - заявив Єрмак.

Онлайн-брифінг керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Онлайн-брифінг керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 31 березня 2020 р.

Раніше РБК-Україна писало, що громадянам України, які повернулися в країну з-за пандемії коронавіруса і знаходяться на обсервації, будуть робити ПЦР-тести на п'ятий-шостий день після вильоту. При негативному тесті людей відпустять на домашню самоізоляцію.

Також повідомлялося, що в Україні підготували план поетапного реагування на ситуацію з коронавірусом.

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