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Офіс генпрокурора продовжує збір доказів щодо трагедії біля Дебальцевого

Новини » Суспільство     18.02.2020 - 19:12
Офіс генпрокурора продовжує збір доказів щодо трагедії біля Дебальцевого
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За версією слідства, фактором причинно-наслідкового зв’язку з втратами українських військових є військова агресія Збройних сил РФ

Офіс генерального прокурора продовжує збір доказів та встановлення всіх причетних осіб до трагедії біля Дебальцевого у січні-лютому 2015 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, у кримінальному провадженні продовжується збір доказів та встановлюються всі причетні особи. Зокрема, аналізуються телефонні переговори високопосадовців Збройних сил Російської Федерації, учасників незаконних збройних формувань РФ, а також трафіки з’єднань операторів мобільного зв’язку.

"За їх результатами будуть призначені експертизи щодо ідентифікації причетних осіб за голосом, а також комплекс інших слідчих та процесуальних дій", - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, фактором причинно-наслідкового зв’язку з втратами українських військових, озброєння і військової техніки під час бойових дій під Дебальцевим, є військова агресія Збройних сил РФ.

"Вона полягала у обстрілах окремих районів Донецької області з території країни-агресора та подальшому прямому вторгненню на територію України, а також вчиненні військовими РФ воєнних злочинів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час бойових дій в районі Дебальцевого у період з 21 січня до 18 лютого 2015 року загинув 141 учасник АТО, 356 поранено, 150 взято в полон та 11 зникли безвісти.

За результатами досудового розслідування наразі вже повідомлено про підозру високопосадовцям Збройних Сил РФ за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) та ч. 2 ст. 437 (участь у веденні агресивної війни) КК України.

"Вони безпосередньо здійснювали керівництво та координацію бойових дій проти сил АТО у цей період: командувач 20-ої гвардійської загальновійськової Краснознаменної армії ЗС РФ генерал-майор С. Кузовльов; командир 200-ої окремої мотострілецької бригади Берегових військ Північного флоту ВМФ РФ генерал-майор О. Цеков; командувач 58-ої загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенант А. Гурульов; командувач 41-ої загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ генерал-майор О. Завізьон", - йдеться у повідомленні.

При цьому в Офісі генпрокурора зазначили, що усіх зазначених військовослужбовців Збройних сил РФ оголошено в розшук, судом надані дозволи на їх затримання.

Нагадаємо, у січні минулого року за матеріалами Служби безпеки України до дев’яти років позбавлення волі заочно засуджено бойовика терористичної організації "ДНР". Чоловік перебував в складі угруповання на території тимчасово окупованого Дебальцево, він брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

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