Офіс генпрокурора назвав причину Іловайської трагедії

Офіс генпрокурора України назвав єдиний фактор, який призвів до загибелі понад 300 українських військових під Іловайськом у серпні 2014 року. Прокуратура вважає, що Іловайська трагедія сталася через наймасштабніше пряме вторгнення Росії.

Про це йдеться у заяві Офісу генпрокурора до шостих роковин Іловайської трагедії.

Як встановила прокуратура, у період з 24-25 серпня українські сили потрапили в оточення ЗС РФ та проросійських бойовиків. На той час Збройні сили Росії складалися з 3500 осіб особового складу, близько 60 танків, 320 бронемашин, 60 гармат, 45 мінометів та 5 протитанкових ракетних комплексів.

Після цього, 26-28 серпня, між українською та російською сторонами почалися переговори про надання безпечних коридорів для виходу українських військових з оточення. Однак 29 серпня 2014 року Генштаб РФ дав наказ розстріляти з важкого озброєння колони українських військових під час виходу з оточення.

Критичне співвідношення військових сил України з підрозділами ЗС РФ та проросійських бойовиків і призвели до масштабних втрат з української сторони. В ході бойових дій 366 українських військових загинули, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Генеральна прокуратура звинуватила Російську Федерацію у військових злочинах під час боїв за Іловайськ та Дебальцеве.