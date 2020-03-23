Офіс генпрокурора створив координаційний штаб для попередження коронавірусу

Сьогодні, 23 березня, Офіс генерального прокурора оприлюднив дані про створення координаційного штабу для запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції в органах прокуратури. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, за результатами наради у генерального прокурора Ірини Венедіктової, було прийнято рішення щодо створення координаційного штабу з метою здійснення контролю за проведенням заходів для попередження розповсюдження коронавірусної інфекції (COVID-19).

Завданням штабу є забезпечення координації профілактичних та протиепідемічних заходів в органах прокуратури, а також оптимізації роботи Офісу генпрокурора, регіональних та місцевих прокуратур в умовах карантину.

Нагадаємо, в Україні починається другий етап боротьби з коронавірусом, який полягає у протистоянні Covid-19 не лише попереджувальними заходами, а й безпосередньо лікуванням хвороби. Ємець вважає, що Україні не змогли вжити жорстких заходів, щоб не впустити вірус.

Також, президент Володимир Зеленський на засіданні глав ОДА і мерів міст заявив, що не виключає введення надзвичайної ситуації на всій території України.