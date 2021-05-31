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В одній з військових частин загинув боєць ВМС, обставини встановлюються

Автор: РБК-Україна

В одній з військових частин трагічно загинув боєць Військово-морських сил України. На даний момент правоохоронці встановлюють обставини його загибелі.

Про це йдеться в повідомленні ВМС України в Facebook.

"30 травня, в одній з військових частин ВМС ЗС України стався трагічний випадок загибелі військовослужбовця. Зараз за фактом загибелі правоохоронними органами проводяться слідчі дії з метою надання правової кваліфікації та встановлення обставин події", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що у військовій частині проводиться службова перевірка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі в службовому кабінеті застрелився з табельної зброї офіцер-прикордонник. Держприкордонслужба підтвердила інформацію, попередня версія причин смерті - суїцид.

А на початку квітня застрелився військовий-контрактник у навчальному центрі "Десна" в Чернігівській області. За даними поліції, він вистрілив собі в голову з автомата АК-74. Боєць 1996 року народження в підрозділі характеризувався як тихий, спокійний і не конфліктний. Причина такого вчинку не відома.

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