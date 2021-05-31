В одній з військових частин загинув боєць ВМС, обставини встановлюються

В одній з військових частин трагічно загинув боєць Військово-морських сил України. На даний момент правоохоронці встановлюють обставини його загибелі.

Про це йдеться в повідомленні ВМС України в Facebook .

"30 травня, в одній з військових частин ВМС ЗС України стався трагічний випадок загибелі військовослужбовця. Зараз за фактом загибелі правоохоронними органами проводяться слідчі дії з метою надання правової кваліфікації та встановлення обставин події", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що у військовій частині проводиться службова перевірка.