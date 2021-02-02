В жодній області України лікарняні ліжка для COVID зайняті більш ніж наполовину

В Україні станом на 2 лютого зайняті 27,9% лікарняних ліжок для пацієнтів з COVID-19. При цьому в одній області лікарняні ліжка зайняті більш ніж наполовину.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Найгірша ситуація спостерігається в Івано-Франківській (ліжка зайняті на 51,4%), Закарпатської (47%), Вінницькій (36,9%), Миколаївській (35,7%) та Волинській (30,6%) областях. Всього введено 66 454 ліжка для пацієнтів з COVID.

Також в країні продовжує знижуватися показник захворюваності COVID-19. Зараз він становить 147,6 на 100 тисяч населення при нормі 40. Найгірша ситуація у Чернівецькій (291,6), Івано-Франківській (270,6) і Запорізькій (205,4) областях. У Києві цей показник складає 175,4. При цьому краща ситуація спостерігається у Кіровоградській області - 44,8.

Нагадаємо, вчора в Україні виявили 2394 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Івано-Франківській, Запорізькій, Чернівецькій та Харківській областях.

Також учені Національної академії наук заявили, що у п'яти областях України спостерігається зростання захворюваності COVID-19.