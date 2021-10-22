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Одночасне щеплення від коронавірусу та грипу безпечне, але є нюанс, - ВООЗ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Одночасне щеплення від коронавірусу і грипу безпечне. Однак перед тим, як вакцинуватися від цих інфекцій необхідно проконсультуватися з лікарем про показання до застосування обох вакцин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу департаменту ВООЗ щодо забезпечення готовності до особливо небезпечних інфекцій Сільву Бріан.

"Чи безпечно вводити вакцину проти грипу та COVID-19 одночасно? Так", - сказала Бріан в ході чергового випуску програми Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) "Наука за п'ять хвилин".

Представник ВООЗ уточнила, що в розпорядженні організації є результати декількох досліджень, які показали, що одночасно приймати вакцини від коронавірусу і грипу безпечно.

При цьому Бріан уточнила, що перед таким щепленням необхідно проконсультуватися з лікарем про показання до застосування обох вакцин.

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