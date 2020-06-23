Одному з нападників на Стеренека скасували підозру

Фото: Сергій Стерненко (РБК-Україна)

Іван Кузнєцов отримав смертельне поранення в ході нападу на Стерненка

Печерський районний суд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним з учасників нападу на активіста Сергія Стерненка. В ході нападу Кузнєцов отримав смертельне поранення в серце.

Про це повідомив Сергій Стерненко.

Дане рішення було прийнято суддею Печерського районного суду В'ячеславом Пидпалым у зв'язку із зверненням сторони захисту Кузнєцова.

"Вчора суддя Печерського районного суду Підпалий... скасував підозру Івану Кузнєцову", - написав Стерненко.

Нагадаємо, в 2018 році на Стерненка було скоєно напад Іваном Кузнєцовим та Олександром Ісайкулом. Під час нападу Стерненко завдав Кузнєцову удар ножем в серце, від чого той помер. 11 червня правоохоронці повідомили Стерненку підозра в умисному вбивстві і носінні холодної зброї.

Як повідомляло РБК-Україна, 15 червня Печерський районний суд обрав Стеренку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 днів за місцем прописки - у військовій частині Одеси.

Пізніше Шевченківський районний суд Києва змінив місце відбування домашнього арешту на Київ.

У п'ятницю, 26 червня, Київський апеляційний суд розгляне скаргу про зміну запобіжного заходу для Стерненка.

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Автор: Игорь Литвиненко