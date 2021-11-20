В одному із зоопарків Нідерландів тварини масово заразилися коронавірусом

У зоопарку Роттердама (Нідерланди) коронавірус виявили у горил і левів. У зараженні тварин підозрюють співробітника, який переносить інфекцію без симптомів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу зоопарка.

Тести на коронавірус тваринам зробили після того, як співробітники зоопарку звернули увагу на їх стані. У левів спостерігалися симптоми грипу: млявість, зниження апетиту і легкий кашель, а у горил - проблеми зі шлунком і кишківником.

Заразилися тварини знаходяться на карантині і тимчасово недоступні відвідувачам. Пристрій вольєрів з горилами і левами виключає контакт між ними і гостями зоопарку.

Відзначається, що невідомо, як тварини могли заразитися коронавірусом. Є підозра, що джерелом інфекції міг стати співробітник зоопарку, який переносить COVID-19 безсимптомно.