У бельгійському зоопарку бегемоти заразилися коронавірусом

У зоопарку Антверпена (Бельгія) коронавірус виявили у двох бегемотів. Ветеринари поки не можуть пояснити, як тварини могли заразитися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними видання, тести на коронавірус бегемотів Імані і Гермієна виявилися позитивними. Інфекція у тварин протікає безсимптомно. Крім нежиті ветеринари у них нічого не спостерігають.
В якості запобіжного заходу бегемоти поміщені в карантин. У зоопарку поки не можуть пояснити, як тварини могли заразитися коронавірусом, оскільки ні в одного із співробітників інфекція не виявлена.
Ветеринар зоопарку Френсіс Веркаммен допускає, що це перший випадок зараження бегемотів коронавірусом. За його словами, до цього випадку вірус в основному виявляли у людиноподібних мавп і котячих.
Нагадаємо, раніше у Канаді зафіксували перші випадки коронавірусу у диких тварин - інфекцію виявили у білих оленів.
Відзначимо, в листопаді у зоопарку Роттердама (Нідерланди) коронавірус виявили у горил і левів. У зараженні тварин підозрюють співробітника, який переносив інфекцію без симптомів.