У бельгійському зоопарку бегемоти заразилися коронавірусом

У зоопарку Антверпена (Бельгія) коронавірус виявили у двох бегемотів. Ветеринари поки не можуть пояснити, як тварини могли заразитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними видання, тести на коронавірус бегемотів Імані і Гермієна виявилися позитивними. Інфекція у тварин протікає безсимптомно. Крім нежиті ветеринари у них нічого не спостерігають.

В якості запобіжного заходу бегемоти поміщені в карантин. У зоопарку поки не можуть пояснити, як тварини могли заразитися коронавірусом, оскільки ні в одного із співробітників інфекція не виявлена.

Ветеринар зоопарку Френсіс Веркаммен допускає, що це перший випадок зараження бегемотів коронавірусом. За його словами, до цього випадку вірус в основному виявляли у людиноподібних мавп і котячих.