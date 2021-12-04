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У бельгійському зоопарку бегемоти заразилися коронавірусом

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Антверпен, Субота 04 грудня 2021 22:45
У бельгійському зоопарку бегемоти заразилися коронавірусом Фото: у зоопарку Антверпена у бегемотів виявили коронавірус (twitter.com/fotopixs)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У зоопарку Антверпена (Бельгія) коронавірус виявили у двох бегемотів. Ветеринари поки не можуть пояснити, як тварини могли заразитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, тести на коронавірус бегемотів Імані і Гермієна виявилися позитивними. Інфекція у тварин протікає безсимптомно. Крім нежиті ветеринари у них нічого не спостерігають.

В якості запобіжного заходу бегемоти поміщені в карантин. У зоопарку поки не можуть пояснити, як тварини могли заразитися коронавірусом, оскільки ні в одного із співробітників інфекція не виявлена.

Ветеринар зоопарку Френсіс Веркаммен допускає, що це перший випадок зараження бегемотів коронавірусом. За його словами, до цього випадку вірус в основному виявляли у людиноподібних мавп і котячих.

Нагадаємо, раніше у Канаді зафіксували перші випадки коронавірусу у диких тварин - інфекцію виявили у білих оленів.

Відзначимо, в листопаді у зоопарку Роттердама (Нідерланди) коронавірус виявили у горил і левів. У зараженні тварин підозрюють співробітника, який переносив інфекцію без симптомів.

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Бельгия Антверпен Коронавірус
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