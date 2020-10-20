В одному з регіонів Італії можуть ввести комендантську годину через COVID-19

В італійському регіоні Ломбардія можуть ввести комендантську годину через зростання кількості нових випадків коронавірусу. Відповідну пропозицію напередодні схвалив міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца, хоча поки що не у письмовій формі.

Про це повідомляє La Repubblica.

Як повідомляється, комендантську годину в Ломбардії планують ввести з 22 жовтня, якщо уряд не прийме іншого рішення на національному рівні. Вона діятиме з 23:00 до 5:00. До четверга місцева влада Ломбардії повинна точно встановити правила нових обмежень.

Очікується, що комендантська година передбачатиме заборону на всі види діяльності та пересування, за винятком нагальної потреби - за станом здоров'я, з метою роботи і іншою доведеною необхідністю. Крім того, середні та великі торгові центри не працюватимуть у вихідні дні.

Зазначається, що у понеділок Ломбардія зареєструвала 1687 нових випадків COVID-19, що є найвищим щоденним показником серед 20 регіонів Італії.

Нагадаємо, уряд Італії 18 жовтня посилив карантинні обмеження в країні на тлі щоденних рекордів кількості заражень коронавірусом.

Також прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте 12 жовтня підписав новий надзвичайний указ, який передбачає в собі низку заборон задля подолання коронавірусної кризи.