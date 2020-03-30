В одному з районів Тернопільській області коронавірусом заразилися 25 медиків

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загалом в області захворіло 47 людей, з них 5 дітей

За останню добу у Монастириському районі Тернопільської області кількість хворих на коронавірус сягнула 47 осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.

Зазначається, що серед інфікованих 25 медиків.

"На 18 годину 29 березня в районі інфікованих коронавірусом - 47 осіб. В їх числі медперсоналу - 25 (7 лікарів, 12 медсестер, 6 молодших медсестер), 5 дітей, 2 держслужбовці, 1 священник, 1 завдитсадком", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні станом на 22:00 зафіксовано 475 випадків зараження коронавірусом, з них - шість осіб одужали. зафіксовано десять смертей.

За даними МОЗ, найбільше в Україні коронавірусом COVID-19 хворіють люди у віці від 31 до 40 років.

Також РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів України в неділю, 29 березня, прийняв рішення про обов'язкову обсервацію для тих українців, які повертаються з-за кордону для запобігання поширенню коронавірусу на території країни.

Раніше президент Володимир Зеленський прогнозував три можливих сценарії поширення пандемії коронавірусу в Україні.