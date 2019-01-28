В одному з дитсадків Львова отруїлися 10 дітей

Повідомляється, що отруїлися 10 дітей з ясельної групи

Во Львове в детсаду №153 отравились 10 детей, один из них госпитализирован. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на zaxid.net.

Сообщается, что отравление произошло еще на прошлой неделе. По словам заведующего детсадом Юлии Кукурики, девять детей лечатся дома, еще один ребенок находится в инфекционной больнице.

"Пока еще нет результатов лабораторных исследований. Так что пока причина еще неизвестна", - добавила она.

На данный момент детсад продолжает работу после дезинфекции.

Напомним, ранее в одной из школ Винницкой области отравились первоклассники. Инцидент произошел в гимназии гуманитарного, художественно-эстетического профиля Могилев-Подольского, всего отравились 12 первоклассников.

В ходе проверки гимназии выявили ряд грубых нарушений требований санитарного законодательства. Для локализации и ликвидации вспышки пищевой инфекции приостанавливали учебный процесс в корпусе для учащихся первых классов, а также работу пищеблока.

До этого в Хмельницкой области с отравлением госпитализировали более 60 воспитанников детсада.