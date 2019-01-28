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В одному з дитсадків Львова отруїлися 10 дітей

Новини » Надзвичайні події    28.01.2019 - 15:54
В одному з дитсадків Львова отруїлися 10 дітей
Ілюстративне фото (dnz96.klasna)

Повідомляється, що отруїлися 10 дітей з ясельної групи

У Львові в дитсадку №153 отруїлися 10 дітей, один з них госпіталізований. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на zaxid.net.

Повідомляється, що отруєння сталося ще минулого тижня. За словами завідувача дитсадком Юлії Кукуріки, дев'ять дітей лікуються вдома, ще одна дитина перебуває в інфекційній лікарні.

"Поки ще немає результатів лабораторних досліджень. Так що поки причина ще невідома", - додала вона.

На даний момент дитсадок продовжує роботу після дезінфекції.

Нагадаємо, раніше в одній із шкіл Вінницької області отруїлися першокласники. Інцидент стався в гімназії гуманітарного, художньо-естетичного профілю Могилів-Подільського, всього отруїлися 12 першокласників.

У ході перевірки гімназії виявили низку грубих порушень вимог санітарного законодавства. Для локалізації та ліквідації спалаху харчової інфекції припиняли навчальний процес в корпусі для учнів перших класів, а також роботу харчоблоку.

До цього в Хмельницькій області з отруєнням госпіталізували понад 60 вихованців дитсадка.

 

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