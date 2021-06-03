RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В одному з дитсадків Чернівецької області масово отруїлися діти

Автор: РБК-Україна

У Чернівецькій області сталося масове отруєння в дитячому садку. За медичною допомогою звернулися 26 дітей та двоє дорослих.

Про це йдеться в повідомленні поліції Чернівецької області.

Повідомляється, що в селі Іспас Вижницького району до сімейного лікаря звернулися троє дітей від 3 до 6 років зі скаргами на погіршення стану здоров'я, яке може свідчити про харчове отруєння. Всі вони є вихованцями місцевого дитсадка.

"Під час перевірки вказаного закладу члени спеціальної комісії також з'ясували, що до сімейних лікарів з аналогічними симптомами загалом звернулися 28 осіб - 2 дорослих та 26 дітей. Медики їх оглянули і, враховуючи легкий перебіг захворювання, відпустили додому. Зараз всі вони знаходяться під наглядом сімейних лікарів", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальну справу за порушення санітарних правил і норм щодо попередження інфекційних хвороб і масових отруєнь.

Нагадаємо, у березні під Харковом після масового отруєння закрили дитячий садок.

А до цього Харківської області зафіксували масове отруєння серед учнів Дергачівського ліцею. Зокрема, було відомо про майже 40 постраждалих.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України отруєннядетский садЧерновицкая область