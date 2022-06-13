Одного з найбільших забудовників Дніпра звинуватили в роботі на окупованих територіях

За даними журналістів, питання санкцій РНБО і кримінальної справи СБУ проти бізнесу Єрмолаєва має вирішитися найближчим часом.

До 2014 року його компанія "Алеф-Віналь" керувала потужностями в Дніпропетровській області та в Криму. Але після анексії півострова бізнес в Криму перереєстрували за російськими законами. Зараз там працює компанія "Алеф-Віналь-Крим".

Велике розслідування про те, як за допомогою схем Єрмолаєв обходить санкції і експортує кримську продукцію по всьому світу, зробивши кілька років тому журналісти "Теперішнього часу" і "Муніципального сканера".

Згідно з даними Єдиного реєстру російських компаній ТОВ "Алеф-Віналь-Крим" все ще продовжують контролювати пов'язані з Єрмолаєвим офшори: кіпрські AD Vinal Investments Limited, Dreamdestiny Holdings Limited, Amadon Limited, а також Zapeto LTD з Британських Віргінських островів.

Також ці ж офшори контролюють ще одну кримську компанію Єрмолаєва - ТОВ "Парквайн корпорейшн", що раніше мала назву "Алеф-Дістіллері".

За українським законодавством сплата податків у Криму прирівнюється до фінансування тероризму, це підслідність Служби безпеки України.

За відкритими даними, "Алеф-Віналь-Крим" тільки у 2020 році заплативши у Криму податків на 390 млн рублів, а "Парквайн" - ще трохи понад 3 млн руб схожі суми податків і зборів, найімовірніше, сплачувалися і в попередні роки.

Також після анексії Криму, кілька років на місцевому ринку працювала і ще одна велика фірма з орбіти Єрмолаєва - виробник меблевої фурнітури Axor Industry.

Після скандалу, щоправда, російське представництво фірму - ТОВ "Аксор-Крим" - закрили. Однак сьогодні в Москві все ще працює ТОВ "Рокс" - консалтингова фірма, яка видає сертифікати на продукцію "Аксора" в Росії, займається просуванням її продукції. Фірма належить кіпрському офшору з "винно - коньячного" холдингу - Dreamdestiny Holdings Limited.

Ще про одну "колаборацію" стало відомо буквально нещодавно, коли Херсонська та частина Запорізької області України тимчасово перейшли під контроль російських окупантів.

Як повідомляють місцеві підприємці, на території областей продовжують працювати філії компанії "Агротек" - офіційного дилера імпортної сільгосптехніки. Бізнес також входить в структуру корпорації "Алеф" Вадима Єрмолаєва.

Згідно з інформацією на сайті компанія, у неї є філії в окупованих Мелітополі, Пологах Запорізької, Таврійську, Олешках Херсонської, а також у Волновасі Донецької області. Ні на сайті, ні на Facebook сторінці компанії повідомлень про втрату контролю над філіями не було.

Примітно, що саме з виставкового майданчика "Агротека" на початку квітня кадирівцями були вкрадені і вивезені у Крим і Чечню комбайни, які потім були Дистанційно заблоковані