У одного з директорів "Нафтогазу" не підтвердилася підозра на коронавірус

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз" заявляє, що у директора дивізіону Інтегрований газовий бізнес Андрія Фаворова не підтвердилася підозра на зараження коронавірусом. Про це прес-служба НАК повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Так, тест Фаворова, який знаходився на самоізоляції, виявився негативним.

"У директора дивізіону Інтегрований газовий бізнес Андрія Фаворова і у його дружини результат тесту на коронавірус - негативний, коронавірусу немає. І Андрій, і його дружина почуваються добре, але на даний момент продовжують дотримуватися карантинних заходів і залишаються на самоізоляції до 27 березня", - поінформували в НАК.

"Нафтогаз" запевняє, що 90% співробітників центрофісу перейшли на віддалену роботу.

Нагадаємо, 20 березня Фаворов відправився на самокарантін у зв'язку з підозрою на коронавірус. Він підкреслював, що рішення про самоізоляцію прийняв відповідно до рекомендацій і внутрішніх протоколів НАК.

Як писало РБК-Україна раніше, на самоізоляції перебував народний депутат Сергій Шахов, у якого підтвердили наявність коронавірусної інфекції. Однак згодом парламентарія госпіталізували.

Членам комітету з питань екологічної політики та природокористування рекомендували також самоізолюватись через контакт з інфікованим нардепом.