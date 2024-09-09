RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В одной из школ Киева произошла вспышка кишечной инфекции

Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

6 сентября в Киеве зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции среди учащихся одной из общеобразовательных школ.

Больных учеников обследовали на кишечную группу инфекций. Часть детей находится на стационарном лечении, другие лечатся амбулаторно под наблюдением врачей.

ГУ "Киевский городской ЦКПХ Министерства здравоохранения" сообщила соответствующие службы об инциденте. Сейчас продолжается эпидемиологическое расследование, чтобы установить источник инфекции.

Острые кишечные инфекции - одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Обычно такие болезни вызывают бактерии или вирусы, попадающие в организм человека с зараженной пищей или загрязненной водой, а также при несоблюдении гигиены рук.

Отравления и эпидемии

В начале июня в Одессе и Львовской области были зафиксированы массовые случаи пищевого отравления. Большинство пострадавших – дети.

Кроме того, в апреле трое детей из Закарпатской области отравились угарным газом. Они были госпитализированы в местную больницу.

Эпидемиологи также предупреждают о возможной вспышке холеры, особенно опасной летом. Хотя по состоянию на середину июня официальных случаев холеры в Украине не было, ситуация в оккупированном Мариуполе остается критической из-за разрушения инфраструктуры. Подробнее о том, как уберечься - в материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевМассовое отравление в Измаиле