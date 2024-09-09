В одной из школ Киева произошла вспышка кишечной инфекции

Отравления и эпидемии

В начале июня в Одессе и Львовской области были зафиксированы массовые случаи пищевого отравления. Большинство пострадавших – дети.

Кроме того, в апреле трое детей из Закарпатской области отравились угарным газом. Они были госпитализированы в местную больницу.

Эпидемиологи также предупреждают о возможной вспышке холеры, особенно опасной летом. Хотя по состоянию на середину июня официальных случаев холеры в Украине не было, ситуация в оккупированном Мариуполе остается критической из-за разрушения инфраструктуры. Подробнее о том, как уберечься - в материале.

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