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В одной из школ Киева подростки заставляли мальчика мыть туалет: что говорит полиция

Фото: Ювенальная полиция (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Ольга Маджумдар

В Киеве полицейские составили протоколы на родителей семиклассников, которые заставили 11-летнего ученика мыть туалет в школе. Им грозит штраф.

Видео происшествия правоохранители обнаружили в одном из телеграмм-каналов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Полицейские нашли участников инцидента

10 сентября во время мониторинга соцсетей полицейские Киева увидели в одном из телеграмм-каналов публикацию с видео, на котором подростки заставляли другого мальчика убирать туалет в школе.

Ювенальные полицейские Голосеевского управления полиции выяснили, что мыть помещение 11-летнего ученика заставили трое семиклассников. Параллельно один из ребят снимал это на видео, а другой впоследствии опубликовал его в соцсети.

Правоохранители пообщались с учениками и родителями. Отмечается, что дети признали, что совершили недостойный поступок и пообещали относиться с уважением к окружающим и не унижать других.

В отношении родителей трех семиклассников правоохранители составили административные материалы по ст. 184 КУоАП - невыполнение родителями или заменяющими их лиц, обязанностей по воспитанию детей, им грозит штраф.

Полиция Киева призывает обязательно сообщать учителям и полиции, когда кто-то стал жертвой или свидетелем такого поведения.

Какое может быть наказание за буллинг в школе

Булинг (травля) считается в Украине административным правонарушением. Наказать за такие действия могут штрафом в 850-1700 грн (ст. 173-4 КУоАП) или общественными работами, объяснял ранее в комментарии РБК-Украина адвокат Евгений Булименко.

Ученики могут быть привлечены к административной ответственности с 16-летнего возраста. За совершение буллинга учениками, не достигшими 16-летнего возраста, ответственность несут их родители или заменяющие их лица.

За буллинг к административной ответственности могут быть привлечены родители учеников, педагогические и другие работники учебного заведения.

В то же время, за неисполнение обязанностей родителей или опекунов по воспитанию детей предусмотрен штраф 850 грн до 1 700 грн.

Напомним, ранее мы рассказывали, что за буллинг детей предлагают наказывать не только в школах и именно может измениться.

Также мы рассказывали, мы писали, как могут наказывать подростков за нарушение законов.

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