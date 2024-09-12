В одной из школ Киева подростки заставляли мальчика мыть туалет: что говорит полиция
В Киеве полицейские составили протоколы на родителей семиклассников, которые заставили 11-летнего ученика мыть туалет в школе. Им грозит штраф.
Видео происшествия правоохранители обнаружили в одном из телеграмм-каналов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Главного управления Национальной полиции в Киеве.
Полицейские нашли участников инцидента
10 сентября во время мониторинга соцсетей полицейские Киева увидели в одном из телеграмм-каналов публикацию с видео, на котором подростки заставляли другого мальчика убирать туалет в школе.
Ювенальные полицейские Голосеевского управления полиции выяснили, что мыть помещение 11-летнего ученика заставили трое семиклассников. Параллельно один из ребят снимал это на видео, а другой впоследствии опубликовал его в соцсети.
Правоохранители пообщались с учениками и родителями. Отмечается, что дети признали, что совершили недостойный поступок и пообещали относиться с уважением к окружающим и не унижать других.
В отношении родителей трех семиклассников правоохранители составили административные материалы по ст. 184 КУоАП - невыполнение родителями или заменяющими их лиц, обязанностей по воспитанию детей, им грозит штраф.
Полиция Киева призывает обязательно сообщать учителям и полиции, когда кто-то стал жертвой или свидетелем такого поведения.
Какое может быть наказание за буллинг в школе
Булинг (травля) считается в Украине административным правонарушением. Наказать за такие действия могут штрафом в 850-1700 грн (ст. 173-4 КУоАП) или общественными работами, объяснял ранее в комментарии РБК-Украина адвокат Евгений Булименко.
Ученики могут быть привлечены к административной ответственности с 16-летнего возраста. За совершение буллинга учениками, не достигшими 16-летнего возраста, ответственность несут их родители или заменяющие их лица.
За буллинг к административной ответственности могут быть привлечены родители учеников, педагогические и другие работники учебного заведения.
В то же время, за неисполнение обязанностей родителей или опекунов по воспитанию детей предусмотрен штраф 850 грн до 1 700 грн.
Напомним, ранее мы рассказывали, что за буллинг детей предлагают наказывать не только в школах и именно может измениться.
Также мы рассказывали, мы писали, как могут наказывать подростков за нарушение законов.
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