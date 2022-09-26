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В одной из школ российского Ижевска произошла стрельба: есть жертвы и раненые

Фото: В одной из школ Ижевска произошла стрельба (Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

В одной из школ российского Ижевска неизвестный устроил стрельбу. По предварительным данным, есть жертвы и пострадавшие, в том числе дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как утверждают российские Telegram-каналы, мужчина в черном плаще ворвался в здание школы №88 и открыл огонь. В школе началась паника, некоторые дети выпрыгивали из окон, чтобы спасти жизни.

Сотрудники учреждения, которым удалось сбежать из школы, говорят, что услышали хлопки. Учителя сразу стали закрывать кабинеты, некоторые люди эвакуировались через окна.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 10 человек.

При этом, по информации властей, неизвестный проник в школу и убил охранника. Также есть жертвы среди детей, сам нападавший уже покончил с собой.

Обновлено 11:15.

Полицейские обнаружили тело стрелявшего - он покончил с собой, известно о 6 погибших и около 20 пострадавших

Напомним, сегодня в одном из военкоматов Иркутской области России произошла стрельба. Стрелка задержали, им оказался местный житель 1997 года рождения.

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