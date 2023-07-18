По одной гранате на человека, самим взорваться. Солдаты РФ жалуются на ситуацию на фронте

Российские военные все больше недовольны ситуацией на фронте и отсутствием вооружения. Им тоже не выплачивают заработную плату.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
По словам одного из них, отношение командования к подчиненным на фронте хуже, чем к заключенным. Им тоже не выдают боеприпасы, однако заставляют идти в наступление.
"У меня семья голодает, ребенка в школу нечем собрать... в рот я *бал вашу русскую армию. Вы здесь забрали, здесь воюю, а дома - голод", - говорит оккупант.
Кроме этого, он пожаловался на отсутствие зарплаты и то, что солдаты готовы идти бунтом в командование.
Он говорит, что у русских солдат осталось по одной гранате, на которой каждый хочет сами подорваться.
Украинская разведка регулярно публикует перехват разговоров оккупантов со своими родными или друзьями. Во время таких разговоров россияне рассказывают о реальном положении дел на войне против Украины, жалуются на большие потери и низкие выплаты.
Напомним, что российские военные все чаще жалуются на отношение командования к подчиненным. В частности, один из них считает, что их вторжение в Украину может закончиться гражданской войной в РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.