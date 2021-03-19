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Одна смерть | Чотири життя. Сьогодні в 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

 

- Ексклюзивний репортаж з операційної. Трансплантація донорських органів в ефірі.

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- Байден та «вбивця» Путін: на які наслідки чекати?

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України;

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;

Борис Тодуров, заслужений лікар України, директор Інституту серця;

Сергій Дубров, президент Асоціації анестезіологів України, доктор медичних наук;

Владислав Закордонець, завідувач відділення трансплантації нирки Національного інституту хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова;

Тарас Гуров, завідувач відділення хірургії Запорізької обласної клінічної лікарні, лікар вищої категорії;

Ігор Русанов, завідувач відділення трансплантації та ендокринної хірургії Запорізької обласної клінічної лікарні, кандидат медичних наук;

Оксана Дмитрієва, народний депутат, «Слуга Народу», заступник голови Комітету ВРУ з питань здоров'я нації;

Ірина Заславець, голова ГО «Всеукраїнська платформа донорства «iDonor»;

Любомир Миколишин, віддав органи мами для трансплантації 4 людям;

Сергій Ганзя, чекає на трансплантацію легень;

Віталій Кличко, міський голова Києва;

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