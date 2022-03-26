"Одна з найсильніших армій світу" виявилась мародерами і ґвалтівниками, - СБУ

Окупант каже, що під час війни "люди дичіють" і російські військові не лише нищать все навколо, а й ґвалтують жінок і дівчат.

"Тут люди вже дичіють, не знаю, що робити. То з РПГ просто так ї***ать, то 30-ку залпом в***ть. У сусідньому селі пацани жінку дорослу зґвалтували і 16-річну дівчинку", - сказав ворог.

Зокрема, така поведінка своїх земляків обурює навіть самого окупанта і він навіть каже, що йому гидко про це все розповідати. До того ж ґвалтівників він би залюбки розстріляв до біса.