"Одна з найсильніших армій світу" виявилась мародерами і ґвалтівниками, - СБУ

Служба безпеки України опублікувала ще одну перехоплену розмову окупантів. Вона довела, що воювати в Україну відправили справжніх мародерів та ґвалтівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Окупант каже, що під час війни "люди дичіють" і російські військові не лише нищать все навколо, а й ґвалтують жінок і дівчат.
"Тут люди вже дичіють, не знаю, що робити. То з РПГ просто так ї***ать, то 30-ку залпом в***ть. У сусідньому селі пацани жінку дорослу зґвалтували і 16-річну дівчинку", - сказав ворог.
Зокрема, така поведінка своїх земляків обурює навіть самого окупанта і він навіть каже, що йому гидко про це все розповідати. До того ж ґвалтівників він би залюбки розстріляв до біса.
Раніше ми повідомляли, що СБУ перехопила нові розмови окупантів, в яких вони заявили, що спеціально ламають ноги, щоб не воювати.
Також ми писали, що СБУ з початку війни затримала понад 350 російських диверсантів.
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