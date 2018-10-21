ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Одна з постраждалих у ДТП під Жашковом померла, - ДСНС

Новини » Надзвичайні події    21.10.2018 - 10:32
Фото: ДТП під Жашковом (facebook.com/konstantin.protsenko.9)
Фото: ДТП під Жашковом (facebook.com/konstantin.protsenko.9)

Напередодні в ДТП потрапив мікроавтобус з дітьми

В результаті аварії під Жашковом Черкаської області, яка сталася 20 жовтня, померла одна з постраждалих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на помічника начальника управління ДСНС в Черкаській області Костянтина Проценка.

За словами Проценка, одна з дівчаток, яка постраждала внаслідок ДТП, померла, не приходячи в свідомість. Зазначимо, спочатку в ДСНС повідомляли про трьох постраждалих, у тому числі двох дітей.

Одна з постраждалих у ДТП під Жашковом померла, - ДСНС

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що в Черкаській області група дітей потрапила в ДТП. Інцидент стався близько 16:20 на 155-му кілометрі траси Київ-Одеса біля Жашкова. В аварії брали участь мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter та вантажний автомобіль.

Зазначимо, вчора в результаті ДТП у Львівській області загинув поліцейський. У поліції зазначили, що в ході патрулювання автодороги "Тернопіль-Львів-Рава-Руська" сталося зіткнення службового автомобіля Toyota Prius з вантажним автомобілем DAF. В результаті аварії загинув на місці рядовий патрульної поліції. Крім того, напарник загиблого був госпіталізований до лікарні.

 

В Одеській обл. зіткнулися 5 автомобілів, одна людина загинула
Новини України ДТПЧеркасская область Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся