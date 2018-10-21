Одна з постраждалих у ДТП під Жашковом померла, - ДСНС

Фото: ДТП під Жашковом (facebook.com/konstantin.protsenko.9)

Напередодні в ДТП потрапив мікроавтобус з дітьми

В результаті аварії під Жашковом Черкаської області, яка сталася 20 жовтня, померла одна з постраждалих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на помічника начальника управління ДСНС в Черкаській області Костянтина Проценка.

За словами Проценка, одна з дівчаток, яка постраждала внаслідок ДТП, померла, не приходячи в свідомість. Зазначимо, спочатку в ДСНС повідомляли про трьох постраждалих, у тому числі двох дітей.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що в Черкаській області група дітей потрапила в ДТП. Інцидент стався близько 16:20 на 155-му кілометрі траси Київ-Одеса біля Жашкова. В аварії брали участь мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter та вантажний автомобіль.

Зазначимо, вчора в результаті ДТП у Львівській області загинув поліцейський. У поліції зазначили, що в ході патрулювання автодороги "Тернопіль-Львів-Рава-Руська" сталося зіткнення службового автомобіля Toyota Prius з вантажним автомобілем DAF. В результаті аварії загинув на місці рядовий патрульної поліції. Крім того, напарник загиблого був госпіталізований до лікарні.