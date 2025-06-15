Одна из самых больших атак: кадры последствий удара россиян по Кременчугу

Самая большая атака на Кременчуг

Этой ночью россияне атаковали город Кременчуг дронами и ракетами различных типов. Местные СМИ сообщили, что это была одна из крупнейших атак на Кременчуг за все время войны.

По сообщениям местных СМИ, в городе за ночь прогремели не менее 30 взрывов. В сети публиковало фото масштабных пожаров.

Глава Полтавской ОВА сообщил, что под удар РФ попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры в Кременчугской общине. Также повреждены частный дом, автомобиль и линия электропередач.

Кроме того, есть повреждения в Чутовской общине Полтавской области.

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