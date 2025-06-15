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Одна из самых больших атак: кадры последствий удара россиян по Кременчугу

Фото: РФ атаковала Кременчуг ночью (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 15 июня нанесла комбинированный удар по Кременчугу Полтавской области. Спасатели показали кадры последствий обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели отметили, что в ночь на 15 июня враг совершил массированную комбинированную атаку на Полтавскую область с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Вследствие вражеских ударов на территории Кременчугской общины зафиксировано попадание по объектам энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры.

 

Фото: РФ атаковала Кременчуг ночью (t.me/dsns_telegram)

Как уточняют в ГСЧС, из-за взрывов и падения обломков возникли пожары, которые сейчас локализованы. Спасатели продолжают ликвидацию последствий атаки.

Также в Полтавской области зафиксировано повреждение жилых домов и транспортных средств. Пострадавших нет.

 

 

Самая большая атака на Кременчуг

Этой ночью россияне атаковали город Кременчуг дронами и ракетами различных типов. Местные СМИ сообщили, что это была одна из крупнейших атак на Кременчуг за все время войны.

По сообщениям местных СМИ, в городе за ночь прогремели не менее 30 взрывов. В сети публиковало фото масштабных пожаров.

Глава Полтавской ОВА сообщил, что под удар РФ попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры в Кременчугской общине. Также повреждены частный дом, автомобиль и линия электропередач.

Кроме того, есть повреждения в Чутовской общине Полтавской области.

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КременчугПолтавская областьГСЧСВойна в УкраинеАтака дроновРакетная атака