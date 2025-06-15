Одна из самых больших атак: кадры последствий удара россиян по Кременчугу

Россия в ночь на 15 июня нанесла комбинированный удар по Кременчугу Полтавской области. Спасатели показали кадры последствий обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Спасатели отметили, что в ночь на 15 июня враг совершил массированную комбинированную атаку на Полтавскую область с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Вследствие вражеских ударов на территории Кременчугской общины зафиксировано попадание по объектам энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры.

Фото: РФ атаковала Кременчуг ночью (t.me/dsns_telegram)

Как уточняют в ГСЧС, из-за взрывов и падения обломков возникли пожары, которые сейчас локализованы. Спасатели продолжают ликвидацию последствий атаки.

Также в Полтавской области зафиксировано повреждение жилых домов и транспортных средств. Пострадавших нет.