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Одна из главных причин ДТП в Украине: полиция напомнила важные правила на перекрестках

Понедельник 07 июля 2025 06:58
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Одна из главных причин ДТП в Украине: полиция напомнила важные правила на перекрестках Фото: Правила проезда перекрестков (pixabay.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Нарушение правил проезда перекрестков - одна из самых распространенных причин дорожно-транспортных происшествий в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Харьковской области.

Какие ошибки чаще всего приводят к авариям

В полиции отмечают: чтобы уменьшить риски ДТП, водителям стоит помнить ключевые правила проезда перекрестков:

  • не выезжайте на перекресток, даже если светофор показывает зеленый, когда впереди образовалась пробка - это блокирует движение и создает опасность для других участников дорожного движения;
  • во время поворота водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, которые переходят дорогу или движутся прямо в попутном направлении;
  • на зеленый свет нужно пропустить транспорт и пешеходов, которые еще завершают пересечение перекрестка;
  • во время разворота или поворота налево надо уступить трамваю попутного направления и встречному транспорту;
  • на равнозначных перекрестках преимущество предоставляется тем, кто приближается справа (кроме перекрестков с круговым движением).

Почему это важно

Соблюдение этих правил позволяет не только избежать аварий, но и предотвратить конфликты на дорогах. Полиция призывает водителей быть внимательными, особенно в условиях интенсивного трафика, и уважать других участников дорожного движения.

Ранее РБК-Украина писало, что Патрульная полиция напомнила водителям электросамокатов правила безопасности. Чтобы избежать травм и ДТП, важно руководствоваться ПДД, не превышать скорость, носить шлем и не пользоваться телефоном во время движения. Рост популярности электросамокатов повышает риски на дорогах.

Также мы рассказывали, что полиция напомнила водителям правила парковки в городах. Авто можно оставлять только в разрешенных местах, не ближе 10 м к переходам и 30 м к остановкам. Парковка на путях, мостах, перекрестках и местах для людей с инвалидностью запрещена.

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