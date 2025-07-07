Одна из главных причин ДТП в Украине: полиция напомнила важные правила на перекрестках

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Харьковской области .

Соблюдение этих правил позволяет не только избежать аварий, но и предотвратить конфликты на дорогах. Полиция призывает водителей быть внимательными, особенно в условиях интенсивного трафика, и уважать других участников дорожного движения.

Ранее РБК-Украина писало, что Патрульная полиция напомнила водителям электросамокатов правила безопасности. Чтобы избежать травм и ДТП, важно руководствоваться ПДД, не превышать скорость, носить шлем и не пользоваться телефоном во время движения. Рост популярности электросамокатов повышает риски на дорогах.

Также мы рассказывали, что полиция напомнила водителям правила парковки в городах. Авто можно оставлять только в разрешенных местах, не ближе 10 м к переходам и 30 м к остановкам. Парковка на путях, мостах, перекрестках и местах для людей с инвалидностью запрещена.

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