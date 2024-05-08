Одна из фармкомпаний отзывает свою вакцину от COVID-19 по всему миру: названа причина

"Поскольку с тех пор было разработано несколько вариантов вакцин против COVID-19, существует избыток доступных обновленных вакцин", - заявили в компании.

Более того, в AstraZeneca отметили, что это привело к снижению спроса на Vaxzevria, который больше не производится и не поставляется.

По данным издания, ранее англо-шведская компания признала в судебных документах, что вакцина вызывает побочные эффекты, такие как образование тромбов и низкий уровень тромбоцитов.

Заявка фирмы на отзыв вакцины была подана 5 марта и вступила в силу 7 мая.

