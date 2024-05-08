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Одна из фармкомпаний отзывает свою вакцину от COVID-19 по всему миру: названа причина

Фото: AstraZeneca отзывает вакцину от COVID (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca инициировала всемирное изъятие своей вакцины против COVID-19 из-за "избытка доступных усовершенствованных вакцин" с момента начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Поскольку с тех пор было разработано несколько вариантов вакцин против COVID-19, существует избыток доступных обновленных вакцин", - заявили в компании.

Более того, в AstraZeneca отметили, что это привело к снижению спроса на Vaxzevria, который больше не производится и не поставляется.

По данным издания, ранее англо-шведская компания признала в судебных документах, что вакцина вызывает побочные эффекты, такие как образование тромбов и низкий уровень тромбоцитов.

Заявка фирмы на отзыв вакцины была подана 5 марта и вступила в силу 7 мая.
 

Напомним, в марте этого года главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что COVID - это уже абсолютно рутинное заболевание.

В интервью РБК-Украина он также рассказал о том, какая ситуация с заболеваемостью сейчас, сколько вакцин утилизировали из-за войны и кому сейчас нужно привиться в первую очередь.

К тому же РБК-Украина писала о том, какие прививки следует сделать во взрослом возрасте.

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