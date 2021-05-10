RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В одинанцяти областях України за добу не зробили жодного щеплення від коронавірусу

Автор: Инна Собора

За минулу добу, 9 травня, в Україні зробили 1 004 щеплення від коронавіруса. У одинадцяти областях вакцинацію не проводили.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Так, щеплення не робили у Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях.

Водночас, найбільше - 470 щеплень - зробили у Львівській області.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби в Україні зафіксовано 2 817 нових випадків коронавіруса.

Нагадаємо, вчора Україна отримала чергову партію вакцини Sinovac від коронавірусу. Партія обсягом 500 000 доз прибула до аеропорту "Бориспіль".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вакцинаціяКоронавірус