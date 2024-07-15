"Одиночка" и "плохой стрелок". Что известно о нападавшем, который стрелял в Трампа

На минувших выходных на кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа было совершено покушение . Нападающего Томаса Мэтью Крукса знакомые описывают как "одиночку" и "плохого стрелка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Уже через семь часов после покушения Федеральное бюро расследований (ФБР) назвало имя нападавшего - Томас Мэтью Крукс. Согласно данным правоохранителей, нападавшему было 20 лет и он проживал в часе езды до места митинга. Интересно и то, что стрелок был зарегистрирован как избиратель от Республиканской партии в Пенсильвании.

"Одиночка" и "плохой стрелок"

Бывшие одноклассники называют Крукса "одиночкой", над которым "много издевались в старшей школе". В частности он регулярно носил охотничье снаряжение из-за чего его также высмеивали.

"Он сидел один за обедом. Он был просто изгоем. Честно говоря, это как-то грустно", - заявил один из одноклассников.

Крукс пытался играть в школьной команде по стрельбе из винтовки, впрочем ему отказали из-за того, что он был "плохим стрелком".

Фото: Томас Мэтью Крукс (Getty Images)

В то же время нападающего описывают как относительно сдержанного и спокойного человека. В частности знакомые не могут вспомнить, чтобы Крукс откровенно говорил о политике или был активным в социальных сетях.

В последнее время стрелок работал помощником по диетическому питанию в доме престарелых. Перед приемом на работу он прошел "чистую проверку".

Внутренний террористический акт

Во время покушения Крукс использовал винтовку типа AR. По мнению правоохранителей, вероятно, ее приобрел его отец. Пока неизвестно, разрешал ли отец ему пользоваться оружием.

Правоохранители не воспринимают как должное то, что это было "нападение волка одиночки". Сейчас ФБР описывает покушение как потенциальный внутренний террористический акт.

Покушение на Трампа

13 июля на Трампа совершили покушение во время митинга в штате Пенсильвания, в результате чего он получил легкое огнестрельное ранение.

Конгрессмен от Республиканской партии США Марк Грин в воскресенье потребовал от директора Секретной службы Кимберли Читл предоставить ответы относительно попытки убийства Трампа.

Вчера, 14 июля, Трамп выступил с первым заявлением после покушения.