Один постріл - одна мета. З'явилося відео стрільб з "Джавелінів" на Донбасі

Збройні Сили України (ЗСУ) 22 грудня провели стрільби з протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) "Джавелін" на одному з полігонів Донбасу. Штаб операції Об'єднаних сил (ООС) опублікував відео тренування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр ООС.
На кадрах видно, як військові виходять з "Джавелінами" на позиції для стрільби. Готують ПТРК до застосування, прицілюються і виробляють постріл.
На відео також показано, як ракета потрапляє в танк. В кінці ролика можна побачити наслідки ураження бронетехніки.
Нагадаємо, наприкінці листопада ЗСУ відпрацювали на полігоні під Миколаєвом нову тактику застосування безпілотників "Байрактарів" і ПТРК "Джавелін".