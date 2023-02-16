RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Один из уроков войны в Украине: в США размышляют над увеличением оборонного бюджета

Фото: Марк Милли, глава объединенного комитета начальников штабов США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Пентагоне проходит переоценка того, сколько боеприпасов нужно для современной войны. Рассматривается возможность увеличения оборонного бюджета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли для Financial Times.

"Одним из уроков этой войны очень высокие темпы потребления боеприпасов, и мы пересматриваем собственные запасы и планы, чтобы убедиться, что мы все сделали правильно", - пояснил Милли.

По словам главы Объединенного комитета начальников штабов, в Пентагоне оценивают потребности, которые позже можно будет заложить в бюджет.

Также Милли отметил, что потребность в большем количестве западных боеприпасов связана с предстоящим контрнаступлением Украины. Согласно оценке, ВСУ ежедневно производят более 5 тысяч артиллерийских выстрелов, тогда как Россия - в четыре раза больше.

Милли добавил, что любое контрнаступление потребует западного оружия на миллиарды долларов, включая танки и артиллерию. Также он отметил, что война повторила уроки Второй мировой войны, согласно которой агрессию нужно остановить "твердостью, сдерживанием и военной силой", однако из-за ядерного арсенала России ставки пока выше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеСоединенные Штаты Америки