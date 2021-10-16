Один загиблий, інший - травмований: подробиці ДТП у Києві за участю п'яного водія вантажівки

Попередьмо було відомо, до лікарні внаслідок ДТП госпіталізовано двох потерпілих - як з'ясувалося, мова йде про історика та публіциста Олександра Зінченка та його товариша Олександра Шибицького. Останній сьогодні помер у лікарні.

Щодо іншого постраждалого - він отримав тілесні ушкодження та струс мозку.

"Нічого не пам'ятаю. З фото видно, що я намагався накладати жгут власним ременем..Вчора на нас з Олександром Шибицьким на тротуарі збив п'яний на вантажівці. Щойно мені повідомили, що Саши не стало. У мене навпаки - другий день народження. Я відбувся розсеченням та легким струсом мозку", - написав Олександр Зінченко.

Він додав, що наразі для сім'ї загиблого в ДТП збирають допомогу.

"Я дуже прошу допомогти родині Сашка. Йому за тиждень мало бути 25. Усі гроші я передам сестрі мамі", - додав Олександр Зінченко.