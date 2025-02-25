"Один из самых тяжелых сезонов". Инфекционист рассказала, чем опасен нынешний грипп

Особенности нынешнего гриппа

По словам эксперта, сейчас Украина переживает "один из самых тяжелых" сезонов респираторных заболеваний. Это означает, что и врачи, и потенциальные пациенты должны быть очень внимательными.

Голубовская рассказала, что среди особенностей нынешнего гриппа, следует учитывать, в частности, следующие:

температура тела не всегда коррелирует с тяжестью болезни (у пожилых людей она может быть вообще нормальной), однако сохраняется основной симптом - трахеит (воспаление слизистой оболочки трахеи);

болезни (у пожилых людей она может быть вообще нормальной), однако сохраняется основной симптом - трахеит (воспаление слизистой оболочки трахеи); у амбулаторных больных с первых дней болезни часто развивается абсолютная лимфопения (снижение количества лимфоцитов в периферической крови), что является неблагоприятным симптомом, ведь к таким пациентам необходимо повышенное внимание;

(снижение количества лимфоцитов в периферической крови), что является неблагоприятным симптомом, ведь к таким пациентам необходимо повышенное внимание; возможно присоединение вторичной бактериальной микрофлоры с развитием тяжелых септических состояний ;

; катаральный синдром (кашель, насморк, чихание, нарушение носового дыхания, иногда - конъюнктивит) может быть не выраженным (однако это - обычная особенность гриппа).

Инфекционист заметила, что тестируется грипп А и грипп В с небольшим преобладанием первого, однако тяжесть течения не определяется субтипами вируса (при этом экспресс-тесты неплохо работают).

"Но это вовсе не означает, что для принятия решения о диагнозе и лечении врачи должны опираться на специфическую диагностику. Любые анализы только подтверждают наш диагноз, но не исключают его", - объяснила специалист.

Она отметила, что текущий эпидемический сезон также необычный по количеству случаев респираторного микоплазмоза (инфекционного заболевания, которое вызывается бактерией рода Mycoplasma и характеризуется преимущественным поражением бронхов и легких, возможным повреждением плевры, кожи).

"Диагностируется он плохо прежде всего из-за отсутствия настороженности врачей. А терапия отличается от обычной внебольничной пневмонии. Поэтому диагноз очень важен, как всегда", - подчеркнула эксперт.

Голубовская отметила, что "такая же ситуация в Европе".

"Некоторые страны (Дания, Нидерланды) сообщали об эпидемическом уровне этого заболевания еще в конце прошлого года. Также нужно учитывать определенное количество коинфекции грипп/микоплазмоз", - сообщила она.

Учитывая вышесказанное, инфекционист обратила внимание на противовирусную терапию.

"Чем раньше, тем лучше. "Озельтамивир" (противовирусное средство, - Ред.) в такой сезон гриппа назначается эмпирически - до исключения диагноза. Ведь патологические процессы протекают очень быстро", - пояснила врач.

В завершение она отметила, что активность SARS-CoV-2 сейчас низкая, однако полностью исключать ее нельзя.

Публикация Голубовской (скриншот: facebook.com/ogolubovska)