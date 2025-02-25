"Один из самых тяжелых сезонов". Инфекционист рассказала, чем опасен нынешний грипп
Инфекционист и доктор медицинских наук Ольга Голубовская рассказала об особенностях текущего сезона респираторных заболеваний. По ее словам, сейчас Украина переживает "один из самых тяжелых таких сезонов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию профессора в Facebook.
Особенности нынешнего гриппа
По словам эксперта, сейчас Украина переживает "один из самых тяжелых" сезонов респираторных заболеваний. Это означает, что и врачи, и потенциальные пациенты должны быть очень внимательными.
Голубовская рассказала, что среди особенностей нынешнего гриппа, следует учитывать, в частности, следующие:
- температура тела не всегда коррелирует с тяжестью болезни (у пожилых людей она может быть вообще нормальной), однако сохраняется основной симптом - трахеит (воспаление слизистой оболочки трахеи);
- у амбулаторных больных с первых дней болезни часто развивается абсолютная лимфопения (снижение количества лимфоцитов в периферической крови), что является неблагоприятным симптомом, ведь к таким пациентам необходимо повышенное внимание;
- возможно присоединение вторичной бактериальной микрофлоры с развитием тяжелых септических состояний;
- катаральный синдром (кашель, насморк, чихание, нарушение носового дыхания, иногда - конъюнктивит) может быть не выраженным (однако это - обычная особенность гриппа).
Инфекционист заметила, что тестируется грипп А и грипп В с небольшим преобладанием первого, однако тяжесть течения не определяется субтипами вируса (при этом экспресс-тесты неплохо работают).
"Но это вовсе не означает, что для принятия решения о диагнозе и лечении врачи должны опираться на специфическую диагностику. Любые анализы только подтверждают наш диагноз, но не исключают его", - объяснила специалист.
Она отметила, что текущий эпидемический сезон также необычный по количеству случаев респираторного микоплазмоза (инфекционного заболевания, которое вызывается бактерией рода Mycoplasma и характеризуется преимущественным поражением бронхов и легких, возможным повреждением плевры, кожи).
"Диагностируется он плохо прежде всего из-за отсутствия настороженности врачей. А терапия отличается от обычной внебольничной пневмонии. Поэтому диагноз очень важен, как всегда", - подчеркнула эксперт.
Голубовская отметила, что "такая же ситуация в Европе".
"Некоторые страны (Дания, Нидерланды) сообщали об эпидемическом уровне этого заболевания еще в конце прошлого года. Также нужно учитывать определенное количество коинфекции грипп/микоплазмоз", - сообщила она.
Учитывая вышесказанное, инфекционист обратила внимание на противовирусную терапию.
"Чем раньше, тем лучше. "Озельтамивир" (противовирусное средство, - Ред.) в такой сезон гриппа назначается эмпирически - до исключения диагноза. Ведь патологические процессы протекают очень быстро", - пояснила врач.
В завершение она отметила, что активность SARS-CoV-2 сейчас низкая, однако полностью исключать ее нельзя.
Публикация Голубовской (скриншот: facebook.com/ogolubovska)
Напомним, с конца января текущего года в Украине наблюдается стремительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог превышен уже в 16 областях.
Учитывая такую ситуацию, в некоторых регионах могут вводить усиленные противоэпидемические мероприятия (в том числе и локальный карантин).
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, сейчас наблюдается "одна тревожная тенденция" - большое количество госпитализаций граждан в медицинские учреждения.
Учитывая такую ситуацию, ключевая задача специалистов - мониторить и эпидемическую ситуацию, и загруженность коек в больницах - чтобы оказывать медицинскую помощь всем, кто в этом нуждается.
По словам экспертов, подъем заболеваемости ОРВИ наблюдается из-за циркуляции вирусов гриппа в 22 регионах страны. Учитывая данные еженедельного мониторинга, в Минздраве прогнозируют, что до апреля вирус гриппа может преобладать над коронавирусной инфекцией.
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