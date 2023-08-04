Один из крупнейших терактов в истории: НБУ оценил последствия подрыва Каховской ГЭС

"Подрыв Каховской ГЭС можно приравнять к крупнейшим терактам современной истории. Он будет иметь долгосрочное негативное влияние на экономику страны даже при условии быстрого восстановления инфраструктуры. Кроме того, теракт будет иметь масштабные и долговременные последствия для экологической системы всего Черноморского региона", - говорится в отчете.

Гуманитарно-экологические последствия

Как отметили в НБУ, подрыв Каховской ГЭС россиянами привел к ее разрушению, потере Каховского водохранилища и затоплению близлежащих территорий. В результате утрачено имущество, разрушены или повреждены инфраструктурные объекты, существенно выросли риски для жизни и здоровья населения. Почти 80 населенных пунктов, включая Херсон, как в зоне затопления, так и расположенные выше по течению, столкнулись с нехваткой воды.

"Экологические последствия охватывают затопление территорий ниже водохранилища и их осушение выше плотины, снижение уровня грунтовых вод и в бассейнах соседних рек, разрушение экосистемы, эпидемиологические риски, изменение климата (заболачивание и пылевые бури), загрязнение побережья Черного моря с промышленных предприятий, минами, гибель растений и животных на значительной площади", - говорится в обзоре.

Воздействие на экономику

По данным НБУ, влияние на экономику в 2023 году будет умеренным. Утраты вместе с ростом производственных и логистических издержек, сокращением производства отдельными предприятиями пищевой индустрии обусловят отрицательный вклад в изменение настоящего ВВП до 0,2 п.п. и положительный вклад до 0,3 п.п. в потребительскую инфляцию этого года. Временное снижение объемов производства металлургии, затопление территорий и уменьшение урожая овощей приведет к увеличению дефицита торговли товарами на 0,4 млрд долларов.

С октября 2022 года Каховская ГЭС не работала в Объединенной энергосистеме Украины из-за оккупации. Поэтому потеря ее мощностей не повлияет на объемы производства э/э в этом году. Проектная мощность Каховской ГЭС составила 335 МВт, что составляло до 3% вклада в производство электроэнергии в Украине в пиковые периоды.

"Однако вероятным является ухудшение маневренности энергосистемы, что усилит риски ее балансировки в пиковые часы потребления", - говорится в обзоре.

Потери сельского хозяйства

По предварительным оценкам Минагрополитики, совокупная площадь затопленных сельхозугодий составляла более 70 тыс. га, однако на контролируемых территориях правобережья - всего 10 тыс. га. В то же время из-за потери водохранилища пострадали ирригационные системы, орошавшие до 350 тыс. га не только на затопленных площадях, но и в соседних регионах.

До полномасштабного вторжения пострадавшие регионы играли ведущую роль в производстве овощей и зерновых. Однако в текущем году негативное влияние теракта на экономическую активность в сельском хозяйстве будет маржинальным, поскольку значительная часть угодий была оккупирована еще с прошлого года, а урожай озимых, в частности пшеницы, уже был на поздней стадии вегетации без орошения.

Урожай овощей и отдельных фруктов под большим риском. Однако, по оценкам НБУ, их потери будут умеренными (до 5%) благодаря достаточному запасу влаги в почвах и наращиванию производства овощей в других областях (Одесская, Николаевская, Черкасская). Существенный ущерб зафиксирован в рыбной отрасли в связи с морем рыбы и разрушением рыборазводных заводов. Однако доля рыбного хозяйства в общем объеме сельхозпроизводства незначительна.

Долгосрочные последствия

По прогнозу НБУ, разрушение Каховской ГЭС будет сдерживать экономическую активность в среднесрочной перспективе, в первую очередь из-за ущерба сельскому хозяйству. Потеря источника воды для оросительных каналов значительно усложнит орошение угодий. Вместе с изменением климатических условий это негативно скажется на урожайности агрокультур в регионе и, соответственно, объемах их выращивания (прежде всего овощей и бахчевых культур, в меньшей степени зерновых и масличных культур).

"Также может пострадать молочная отрасль региона в результате ухудшения состояния пастбищ и пищевой промышленности, преимущественно переработка овощей и масла. Все это будет усиливать давление на цены на продукты питания даже после войны", - говорится в обзоре.

Подрыв Каховской ГЭС будет сдерживать и восстановление судоходства в нижней части Днепра к Черному морю в результате как обмеления Днепра, так и разрушения инфраструктуры портов и речных терминалов вдоль устья Днепра ниже Каховского шлюза. Хотя порты в подтопленном регионе не были вовлечены в работу "зернового коридора", а судоходство по Днепру слабо использовалось и раньше, несмотря на более дешевый способ транспортировки. В то же время нехватка сквозного речного сообщения вместе с усложненным сухопутным сообщением может привести к росту логистических расходов в регионе, пока не возобновятся транспортные пути, отмечают в НБУ.

Экологическая катастрофа, нехватка воды может усилить миграционные процессы и соответственно обусловить сокращение рабочей силы, прежде всего городов - промышленных гигантов: Кривого Рога, Никополя и Марганца. Это усложнит восстановление региона.

"По оценкам НБУ, потери ВВП в последующие годы будут меньше, чем в 2023 году, благодаря как инвестициям в восстановление пострадавших территорий и отраслей, так и переориентации производства в другие области. Второй из указанных факторов вместе с наращиванием импорта будет сдерживать инфляционное давление. Однако эти потери будут носить устойчивый характер и будут отражаться именно на потенциальном ВВП в течение длительного периода времени до возможного восстановления комплекса гидросооружений", - сообщили в НБУ.