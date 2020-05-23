Один з лідерів автопрокату оголосив про банкрутство через коронавірус

Компанія Hertz, яка спеціалізується на прокаті автомобілів, оголосила про банкрутство через наслідки пандемії коронавірусу. Вона була на ринку з 1918 року.

Про це повідомляє CNN.

На початку цього року компанія мала 568 000 авто і 12 400 корпоративних і франчайзингових локацій по всьому світу. Приблизно третина таких місць знаходиться в аеропортах.

Наприкінці березня Hertz мала боргових зобов'язань на 18,8 млрд доларів. Більшу частину цього боргу, 14,4 мільярда доларів, забезпечують її транспортні засоби. Більшість авто банки заберуть і будуть реалізовувати з аукціонів, що може вплинути на зниження цін на вторинному ринку в США і Європі.

Нагадаємо, раніше японський автовиробник Mazda попросив кредит у розмірі 2,8 мільярда доларів у трьох великих банків Японії у зв'язку зі збитками, понесеними через пандемію коронавірусу.